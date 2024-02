Canopy Growth Aktie: Chancenlos!

Derzeit schüttet Canopy Growth niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 1,88 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,88 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Canopy Growth von 5,56 CAD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich um -37,03 Prozent vom GD200 (8,83 CAD) entfernt befindet. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 6,96 CAD. Dies führt auch zu einem "Schlecht"-Signal, da der Abstand -20,11 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Canopy Growth-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Canopy Growth. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Aktie von Canopy Growth hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Canopy Growth für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Damit ist Canopy Growth insgesamt ein "Schlecht"-Wert.