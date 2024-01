Canopy Growth Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "EVgo":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canopy Growth beträgt aktuell 385,6, was 1910 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Das Unternehmen wird daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich in neutralen Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen, wobei keine wesentlichen Richtungsausschläge erkennbar waren. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Canopy Growth auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Canopy Growth-Aktie sich sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einem Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 9,49 CAD, wobei der letzte Schlusskurs mit 6,27 CAD deutlich darunter liegt (-33,93 Prozent Abweichung). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 7,26 CAD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-13,64 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Canopy Growth ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie von Canopy Growth zeigt sich eine starke Aktivität in der Diskussion und eine positive Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt positiven langfristigen Stimmungslage und einer "Gut"-Bewertung für das Unternehmen.