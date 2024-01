Canopy Growth Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "First Capital":

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Für Canopy Growth beträgt die aktuelle Dividendenrendite bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 385,6 und liegt mit 1910 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 19. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Canopy Growth. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 57,46 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass Canopy Growth auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 52,57). Somit wird das Wertpapier für den RSI25 ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Canopy Growth eher neutral diskutiert, und es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Aktuell sind es jedoch vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Damit erhält Canopy Growth auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.