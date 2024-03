Canopy Growth-Aktie +180% in 10 Tagen: Was nun?

In den letzten drei Jahren befand sich die Canopy Growth-Aktie (WKN: A140QA) auf einer fast kontinuierlichen Talfahrt und verlor in diesem Zeitraum sagenhafte 98 Prozent ihres Wertes. Doch nachdem das Papier des kanadischen Cannabis-Unternehmens vor zehn Tagen auf ein neues Allzeittief gefallen war, verdreifachte sich der Aktienkurs von Canopy Growth annähernd in den letzten Tagen. Was steckt hinter dem plötzlichen Kursfeuerwerk?