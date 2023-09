Canopy Growth-Aktie: +100%: Ist die Kursexplosion nachhaltig?

Die Canopy Growth-Aktie (WKN: A140QA) musste im US-Handel am Donnerstag Federn lassen und gab um über -5% nach. Nicht weiter verwunderlich, verdoppelte der Cannabis-Wert doch in den letzten sieben Tagen seinen Wert. Was steckt hinter der Kursexplosion und wie geht es jetzt weiter?