Canopy Groth-Aktie: Was für eine Entwicklung!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Canopy Growth ist einer der bekannteren Cannabis-Titel. Cannabis aber hat derzeit an den Börsen trotz der gesetzlichen Vorbereitungen in Deutschland offenbar keine Zukunft. Der Titel verlor am Freitag zwar nicht mehr – sondern gewann sogar 1,7 % -, musste aber innerhalb einer Woche ein Minus von -28 % hinnehmen.

Seit Jahresbeginn ist die Aktie um -78 % erleichtert worden. Das ist wohl die Definition eines Abwärtstrends!

Canopy Growth Corporation: Das wird schwierig

Wer den Titel immer noch auf dem Weg nach oben sieht, wird lange suchen müssen, bis es gute Gründe gibt. Denn selbst auf wirtschaftlicher Basis fehlen die Argumente: Der Titel wird ein Minus von gut -490 Millionen Dollar hinnehmen müssen. Der Input ist demnach nicht da. Ausnahme sind die Analysten, die Kursprognosen anstellen: Die gehen von gut 23,9 % Gewinn aus!

