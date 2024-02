Canoo Registered (A) Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Canoo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,42 USD verzeichnet, was einer Abweichung von -65,24 Prozent vom letzten Schlusskurs von 0,146 USD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,21 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -30,48 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bezüglich Canoo haben sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde auch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie verzeichnet, wodurch Canoo eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Canoo 2-mal mit "Gut" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet, was dem Titel langfristig eine "Gut"-Bewertung einbringt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Canoo vor, jedoch wird für den aktuellen Kurs von 0,146 USD eine erwartete Entwicklung von 1800,68 Prozent prognostiziert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Canoo-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Canoo.