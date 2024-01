Canoo Registered (A) Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient dazu, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der letzten 7 Tage für die Canoo-Aktie liegt bei 48. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 64,88 liegt. Auch hier zeigt sich, dass Canoo weder überkauft noch überverkauft ist, und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Canoo.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Canoo war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Canoo ausgesprochen haben, geben eine insgesamt positive Einschätzung ab, da 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das Durchschnittskursziel der Analysten liegt bei 1,55 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 503,11 Prozent entspricht. Daher wird die Analysten-Untersuchung insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird ein Blick auf trendfolgende Indikatoren geworfen, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Canoo-Aktie liegt bei 0,49 USD, was eine Abweichung von -47,55 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,257 USD) bedeutet. Auf dieser Basis erhält Canoo daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,27 USD, was einer Abweichung von -4,81 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt wird Canoo daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.