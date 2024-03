Canon löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Die technische Analyse der Canon-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4464 JPY einen Abstand von +23,47 Prozent zum GD200 (3615,34 JPY) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 4015,29 JPY, was einem Abstand von +11,18 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit wird der Kurs der Canon-Aktie als "Gut" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Canon-Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Für Anleger, die in die Canon-Aktie investieren, bietet die Dividendenrendite eine Chance auf einen Mehrertrag von 1,26 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Computer- und Peripheriegeräte. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canon bei 17,39, was unter dem Branchendurchschnitt von 80,82 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.