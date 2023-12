Canon Marketing Japan Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Canon":

Die technische Analyse der Canon Marketing Japan zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3561,24 JPY liegt, während der Aktienkurs selbst bei 3942 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +10,69 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 3767,44 JPY, was einem Abstand von +4,63 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Stärke Index (RSI) für Canon Marketing Japan zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 31,17, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,05, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Canon Marketing Japan war ebenfalls kaum vorhanden und entspricht daher ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild eine Bewertung von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf Canon Marketing Japan, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.