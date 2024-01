Canon Marketing Japan Aktie: Ist es das gewesen?

Bei der Bewertung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Canon Marketing Japan untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Canon Marketing Japan in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer Indikator, um die Situation einer Aktie zu bewerten, ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt. Betrachtet man den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, liegt dieser bei 38,58 Punkten, was bedeutet, dass die Canon Marketing Japan-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Beim RSI auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Auch aus charttechnischer Sicht schneidet Canon Marketing Japan gut ab. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag 16,38 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Schlusskurs im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt ist mit einem Plus von 9,76 Prozent positiv, wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich jedoch kaum eine Veränderung in den letzten Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund dieser Analyse mit "Neutral" bewertet.