Canon Marketing Japan Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten Wochen gab es bei Canon Marketing Japan keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede aufzeigen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Canon Marketing Japan daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um einen Auf- oder Abwärtstrend zu erkennen. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 3648,61 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 4273 JPY deutlich darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt ähnliche Ergebnisse, da auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Canon Marketing Japan also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,91 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, während der RSI25 anzeigt, dass Canon Marketing Japan überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Canon Marketing Japan in den sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen hervorgehoben, weshalb die Einschätzung hier ebenfalls auf "Neutral" lautet. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Canon Marketing Japan basierend auf den aktuellen Analysen und Bewertungen insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.