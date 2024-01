Canon-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An drei Tagen dominierten hauptsächlich positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Canon gesprochen. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen deuten in den letzten zwei Wochen auf ein Überwiegen von Kaufsignalen hin. Es wurden insgesamt 7 "Gut"-Signale (gegenüber 0 "Schlecht"-Signal) basierend auf der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In fundamentalen Aspekten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canon 13. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" durchschnittlich ein KGV von 36. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Canon daher zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet. Die Aktie erhält in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Canon mit 3781 JPY derzeit um +1,7 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +6,56 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Canon-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Canon-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,07, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,33, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Daraus resultiert insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.