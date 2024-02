Canon-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) von Canon liegt derzeit bei 2,36, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 21, was ebenfalls als überverkauft gilt und eine Bewertung als "Gut" erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Canon in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne eine klare Richtung im positiven oder negativen Bereich. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem negative Themen herauskristallisiert, was zu einer aktuellen Einschätzung als "Neutral" führt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, wodurch Canon insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Stimmungsbild bezüglich Canon hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen zugenommen hat, wurden gleichzeitig negative Auffälligkeiten in den Diskussionen in sozialen Medien registriert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat Canon im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,84 Prozent erzielt, was 23,01 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 23,05 Prozent, und Canon liegt aktuell 21,79 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.