Canon Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der jüngsten Analyse zufolge lässt sich die Canon-Aktie anhand von harten und weichen Faktoren bewerten. Die Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend negativ, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser beiden Aspekte wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Handelssignale deuten ebenfalls auf eine schlechte Bewertung hin.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Canon-Aktie mit 15,31 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 32,38 liegt, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Canon-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 14,12, was eine "Gut"-Bewertung nach sich zieht, und der RSI25 liegt bei 25,47, was ebenfalls auf eine "Gut"-Einstufung hinweist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist die Canon-Aktie eine Dividendenrendite von 3,81 Prozent auf, was 1,24 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Canon-Aktie, die aufgrund der unterschiedlichen Analysemethoden als "Neutral" und "Gut" eingestuft wird.