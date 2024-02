Canon Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Der Aktienkurs von Canon hat in den letzten 12 Monaten eine herausragende Leistung erbracht. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Canon bei 44,84 Prozent, was mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt die mittlere Rendite 24,21 Prozent, wobei Canon mit 20,62 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Canon als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von Canon liegt bei 15,31, was insgesamt 53 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte", der bei 32,39 liegt. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Canon-Aktie ebenfalls positive Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt um +16,25 Prozent über dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist mit +13,61 Prozent eine positive Abweichung auf. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Canon festgestellt. Die Anzahl der Beiträge zu Canon liegt im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Neutral"-Rating zugeordnet.