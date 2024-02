Canon Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den 7- und 25-Tage-RSI für Canon. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 25,78 Punkte, was darauf hinweist, dass Canon derzeit überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 28,46 zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält Canon in beiden Fällen eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Ein weiteres Instrument der technischen Analyse sind trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der hier auf 50- und 200-Tage-Basis betrachtet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt für Canon beträgt aktuell 3521,33 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (4196 JPY) liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (3595,02 JPY) weist darauf hin, dass die Aktie über dem Durchschnitt liegt. Somit wird Canon basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich schneidet Canon ebenfalls positiv ab, mit einer Performance von 44,84 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 22,79 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,05 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt Canon mit einer Performance von 24,27 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Schließlich erweist sich Canon auch im Vergleich zur Dividendenrendite als positiv, mit einer Dividende von 3,81 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,61 %. Die Differenz von 1,19 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut".