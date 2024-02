Canon Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Der Aktienkurs von Canon hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,62 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überrendite von 12,09 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 24,69 Prozent, was bedeutet, dass Canon derzeit um 8,93 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), und hier zeigt sich, dass Canon mit einem Wert von 13,77 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 36,04. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Empfehlung erhält.

Die Dividendenrendite von Canon liegt bei 3,81 Prozent, was 1,17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2%, was Canon zu einem lukrativen Investment macht und daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Canon derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (30,77 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (48,92 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit neutral bewertet wird. Daher erhält Canon auch in diesem Punkt der Analyse ein "Neutral"-Rating.