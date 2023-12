Canon Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "AES":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Canon ist in den letzten beiden Wochen überwiegend negativ gewesen. Laut dem Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war die Kommunikation an vier Tagen hauptsächlich positiv, während an sieben Tagen die negative Stimmung überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Entwicklung erhielt die Canon-Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit überwiegend negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte.

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen in sozialen Medien geben Aufschluss über die kurz- und langfristige Entwicklung. In Bezug auf Canon wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führte.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Canon mit 3,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,73 Prozent in der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche. Dies führt zu einer positiven "Gut"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) derzeit bei 3496,15 JPY liegt, während der Aktienkurs mit 3687 JPY um +5,46 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 3701,82 JPY, was einer Abweichung von -0,4 Prozent entspricht, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Canon eine positive "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.