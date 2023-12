Canon Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses wird die Canon derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3496,15 JPY, was einer Abweichung von +5,46 Prozent vom aktuellen Kurs der Aktie (3687 JPY) entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 3701,82 JPY, was einer Abweichung von -0,4 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Bewertung für diesen Zeitraum, während das Gesamtrating weiterhin als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Canon eine Rendite von 23,47 Prozent auf, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche beträgt 19,11 Prozent, wobei Canon mit 4,36 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Canon liegt derzeit bei 65,45 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hindeutet. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und weist einen Wert von 51,94 auf, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Canon-Aktie daher in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Canon besonders negativ diskutiert. An vier Tagen überwog die positive Kommunikation, während an sieben Tagen die Diskussion überwiegend negativ war. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dadurch wird die Canon auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt als "Schlecht" bewertet.