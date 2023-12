Canon Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Die Stimmung der Anleger rund um die Canon-Aktie hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. An vier Tagen dominierten zwar positive Themen die Diskussionen, jedoch überwog an neun Tagen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was dazu geführt hat, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Tiefgreifende Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Canon auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Canon-Aktie mit 3698 JPY 6,11 Prozent über dem GD200 (3484,97 JPY) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3694,72 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand nur 0,09 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Canon-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canon bei 13 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" im Durchschnitt ein KGV von 41 haben. Dies deutet darauf hin, dass Canon aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf Dividenden hat Canon derzeit eine Dividendenrendite von 3,99 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,73 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.