Canon Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canon beträgt derzeit 17,39 und liegt damit um 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 80 für die Branche Computer & Peripheriegeräte. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Canon auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" erzielte Canon im letzten Jahr eine Rendite von 60,69 Prozent, was 34,68 Prozent über dem Durchschnitt von 26,01 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 22,83 Prozent, wobei Canon aktuell um 37,86 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Canon 3,81 % aus, was 1,26 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt von 2,55 % ist. Dies führt zu einer höheren Einstufung und einer "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Canon haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich geändert. Es gab keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Canon daher für diese Stufe eine "Gut"-Bewertung.