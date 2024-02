Canon Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Das japanische Unternehmen Canon wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt das KGV von Canon deutlich unter dem Durchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist.

In Bezug auf die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich das Bild für Canon in den letzten vier Wochen verschlechtert. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich negativ bewertet.

Die Aktienrendite von Canon lag im vergangenen Jahr bei 44,84 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 21,47 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" hat Canon eine überdurchschnittliche Rendite erzielt.

Darüber hinaus schüttet Canon höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte, was auf eine gute Dividendenpolitik hinweist.

Insgesamt wird die Aktie von Canon aufgrund der fundmentalen Kriterien, der Stimmungslage, der Aktienkursentwicklung und der Dividendenpolitik positiv bewertet.