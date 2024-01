Canon Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Canon betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 55,19 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI gibt mit einem Wert von 54,09 ein ähnliches Bild ab und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch gab es auch verstärkt negative Diskussionen über das Unternehmen Canon. Die statistischen Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 13,59, was 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält Canon auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Canon-Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +4,23 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ähnlich verhält es sich für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.