Canon Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Aktienkurs von Canon hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,62 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um 24,6 Prozent gestiegen, was zu einer Outperformance von +9,02 Prozent für Canon führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 21,36 Prozent im letzten Jahr, wobei Canon um 12,26 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Canon in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wurde eine Analyse für die Canon-Aktie durchgeführt. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 38, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI ebenfalls neutral (Wert: 49,64). Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Canon zu einem "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als gewöhnlich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Canon-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es über Canon besonders negative Diskussionen. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen standen überwiegend negative Themen im Vordergrund, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie führt. Automatische Analysen haben ebenfalls ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Canon insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung erhält.