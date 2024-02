Canon Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Die Canon-Aktie wird aus technischer Sicht positiv eingeschätzt. Mit einem Kurs von 4011 JPY liegt sie 13,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen kann die Aktie punkten und liegt hier 16,81 Prozent über dem Durchschnitt. Somit erhält sie insgesamt eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche hat Canon in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,62 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 24,91 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von 8,71 Prozent für Canon. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Canon mit 12,01 Prozent über dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als positiv bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt negativ. In den vergangenen Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt. Die Analyse der Meinungen aus den sozialen Medien ergab 4 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer insgesamt schlechten Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Aus fundamentaler Sicht wird die Canon-Aktie als günstig eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,77 liegt sie unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 35. Daher erhält sie auch auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.