Canon Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Stimmung für Canon hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, wie aus der Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation hervorgeht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Dafür erhält Canon eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Canon weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 45,55 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 55,76 Punkten führen zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Canon mit 3,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,69 Prozent in der Branche Computer & Peripheriegeräte. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Canon-Aktie positiv ist. Der GD200 verläuft bei 3534,84 JPY, während der Kurs der Aktie bei 3746 JPY liegt, was einer Abweichung von +5,97 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 liegt bei 3703,4 JPY, was einer Abweichung von +1,15 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" auf Basis der technischen Analyse.