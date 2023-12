Canon Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon":

Die Canon-Aktie wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3474,63 JPY, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (3665 JPY) um +5,48 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht einer positiven Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3685,04 JPY, was einer Abweichung von -0,54 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Bei Canon wurden vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Canon befasst, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt sieben Signalen (6 Schlecht, 1 Gut). Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Canon im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,47 Prozent erzielt, was 9,44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 18,68 Prozent, und Canon liegt aktuell 4,79 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Canon liegt der RSI7 bei 68,77 Punkten und der RSI25 bei 49,5 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt. Dies zeigt an, dass die Canon-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Canon-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des Branchenvergleichs und des Relative Strength Index.