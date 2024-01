Canon Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canon liegt derzeit bei 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,2 für "Computer & Peripheriegeräte" deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie von Canon nach fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Investoren, die in die Aktie von Canon investieren, können von einer Dividendenrendite von 3,81 % profitieren, was 1,14 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies zeigt, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als positiv bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Canon-Aktie ergibt für den Zeitraum von sieben Tagen einen Wert von 35,96, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Für den Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI 49,75, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Canon-Aktie bei 3740 JPY, was +8,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als positiv. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +10,43 Prozent, was ebenfalls eine positive Einstufung ergibt.

Insgesamt wird die Canon-Aktie also sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Gesichtspunkten als positiv bewertet.