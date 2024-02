Canon Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Canon-Aktie mit positiver Performance und technischer Stärke

Der Aktienkurs von Canon verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 33,62 Prozent, was eine Outperformance von +8,71 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche darstellt. Auch im breiteren "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit 21,61 Prozent deutlich über dem Durchschnitt, nämlich um 12,01 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Canon in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch ein etwas anderes Bild. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezogen auf Canon waren in den vergangenen Monaten eher schwach, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auf eine "Neutral"-Wertung hindeutet.

Die technische Analyse zeigt jedoch eine positive Entwicklung. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 26, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und damit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 48,73 eine neutrale Bewertung. Dies führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Zusätzlich zeigt die technische Analyse, dass die Canon-Aktie mit einem Kurs von 4011 JPY derzeit +13,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie mit einer Distanz von +16,81 Prozent über dem GD200 im positiven Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus charttechnischer Sicht führt.