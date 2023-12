Canon Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Canon bei 3698 JPY liegt, was einer Entfernung von +6,11 Prozent vom GD200 (3484,97 JPY) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Im Gegensatz dazu beträgt der Kurs des GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 3694,72 JPY. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand nur +0,09 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Canon als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage genommen wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie eine Rendite von 23,47 Prozent im vergangenen Jahr erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Canon damit 9,39 Prozent über dem Durchschnitt von 14,09 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 18,26 Prozent. Canon liegt aktuell 5,21 Prozent über diesem Wert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie auf dieser Stufe führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canon bei 13 liegt. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" im Durchschnitt ein KGV von 41. Dies deutet darauf hin, dass Canon aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende weist Canon eine Dividendenrendite von 3,99 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,73 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.