Canon Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Werkzeug der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Canon wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 52,85 Punkte, was darauf hinweist, dass Canon weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 34,64 an, dass Canon weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Canon von 4359 JPY betrachtet, der sich um +21,01 Prozent von der GD200 (3602,24 JPY) entfernt. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 3897,63 JPY auf, was zu einem Abstand von +11,84 Prozent führt und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Canon als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat Canon in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,69 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um 22,16 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +38,54 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 25,5 Prozent, wobei Canon 35,2 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Canon werden ebenfalls über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Canon in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".