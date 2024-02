Canon Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

In den letzten vier Wochen gab es bei Canon eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Dies führte dazu, dass die Aktie von uns mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen leicht abgenommen. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Was die Dividendenpolitik angeht, schüttet Canon derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte. Aufgrund dieses Unterschieds von 1,22 Prozentpunkten (3,81 % gegenüber 2,59 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Canon führt bei einem Niveau von 9,22 zur Einstufung "Gut". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 28,32 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Canon-Aktie sowohl im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine positive Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Summe wird Canon auf Basis verschiedener Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.