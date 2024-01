Canon Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Die technische Analyse von Canon ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 3514,29 JPY liegt, während die Aktie selbst bei 3620 JPY notiert. Dies führt zu einer Distanz von +3,01 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3702,76 JPY, was einen Abstand von -2,24 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Canon eine Dividendenrendite von 3,99 Prozent auf, was 1,26 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 2 Prozent in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" wird die Aktie als lukratives Investment angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf Canon. Basierend auf den ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen erhält die Aktie die Einschätzung "Gut". Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien ergab 2 negative und 4 positive Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Canon über einen längeren Zeitraum wenig Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität aufweist. Dies führt zu einer unterdurchschnittlichen Diskussionsintensität und einer negativen Rate der Stimmungsänderung, wodurch die Gesamtbewertung in diesem Punkt als "Schlecht" ausfällt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Canon, basierend auf der technischen Analyse, der Dividendenrendite, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment und Buzz.