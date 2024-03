Canon Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Canon schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte. Mit einer Dividendenrendite von 3,81 % liegt Canon 1,25 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 2,55 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielt Canon eine Rendite von 60,69 Prozent, was mehr als 35 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" verzeichnet eine mittlere Rendite von 22,66 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier übertrifft Canon mit einer Rendite von 38,04 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser starken Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Canon beträgt derzeit 27,24 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, weshalb die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Canon in Bezug auf den RSI mit "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canon beträgt derzeit 17,39, was 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Computer & Peripheriegeräte) von 80 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher die Bewertung "Gut" in dieser Kategorie erhält.