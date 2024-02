Canon Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Canon liegt bei 9,22, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, beträgt 28,32 und wird ebenfalls als „Gut“ bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat Canon ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,17 als unterbewertet betrachtet wird. Somit erhält Canon in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Canon-Aktie beträgt 3531,1 JPY, was einen positiven Abweichung von 19,4 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 4216 JPY bedeutet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 3612,98 JPY über dem letzten Schlusskurs (+16,69 Prozent). Somit wird Canon in Bezug auf trendfolgende Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte bei Canon in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Insgesamt erhält Canon daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.