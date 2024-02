CanonADR-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canon beträgt derzeit 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,27 für "Computer & Peripheriegeräte" deutlich unterdurchschnittlich ist (ca. 54 Prozent). Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Canon-Aktie als unterbewertet angesehen und dementsprechend mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich jedoch ein neutrales Rating, da das Unternehmen im Vergleich zum üblichen Diskussionsniveau steht. Insgesamt erhält die Canon-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Canon-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3502,73 JPY, während der Kurs der Aktie (4115 JPY) um +17,48 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +15,32 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie der Stimmung auf sozialen Plattformen wird die Canon-Aktie überwiegend positiv bewertet. Auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Die Analyse von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Canon-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft wird, während die Handelssignale eher auf "Schlecht" hindeuten.