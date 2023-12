CanonADR Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Canon beträgt das aktuelle KGV 13, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" mit einem durchschnittlichen KGV von 41 als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Canon-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,47 Prozent erzielt, was 9,39 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 18,26 Prozent, wobei Canon aktuell 5,21 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Canon wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Tiefergehende Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf die Dividende weist Canon mit einer Dividendenrendite von 3,99 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,73 Prozent) auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche beträgt +1,26 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.