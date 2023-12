CanonADR Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Stimmung und der Buzz rund um Canon in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen nur minimal verändert, wie unsere Analyse zeigt. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich hoch, weshalb wir auch hier zu einer "Neutral"-Bewertung kommen. Insgesamt erhält Canon daher von uns eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Ein Blick auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Canon gestimmt waren. Von insgesamt elf Tagen waren sieben positiv, vier negativ und drei ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Andere Auswertungsmodelle haben zudem vier Handelssignale für Canon identifiziert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhalten die Anleger daher eine "Gut"-Rating für Canon.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen des Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Canon im letzten Jahr eine Rendite von 23,47 Prozent erzielt, was 7,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 19,89 Prozent, wobei Canon aktuell 3,58 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Gut".

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canon bei 13,98, was 66 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 41. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.