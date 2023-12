CanonADR Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Aktie von Canon wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet, da das KGV mit 13,98 insgesamt 67 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte", der 41,82 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt hauptsächlich negative Meinungen zur Aktie von Canon veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen besonders mit den negativen Themen rund um Canon, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Canon liegt aktuell bei 68,77 Punkten, was darauf hinweist, dass Canon weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Canon.

Für Anleger, die aktuell in die Aktie von Canon investieren, bedeutet dies eine Dividendenrendite in Höhe von 3,99 %, was einen Mehrertrag von 1,29 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte" darstellt. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Gut".