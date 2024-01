CanonADR Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse von Canon-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Wertes in den letzten 200 Handelstagen beträgt 3514,29 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3620 JPY liegt, was einer Abweichung von +3,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3702,76 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Canon auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI-Wert liegt bei 71,63, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 57,45 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Anleger-Stimmung und -Bewertungen wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positivere Kommentare und Themen über Canon veröffentlicht. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt daher zu einer "Gut"-Einstufung. Darüber hinaus wurden durch die Redaktion 4 "Gut"- und 2 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer abschließenden "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für Canon.