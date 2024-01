Canoe EITme Fund Pref Aktie: Jetzt ist alles möglich

In den letzten zwei Wochen wurde Canoe Eit Income von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dieser Schluss wurde von unserer Redaktion gezogen, nachdem wir die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet haben, die sich in den letzten Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit diesem Wert angesprochen. Aufgrund dieser Faktoren sind wir der Meinung, dass die Stimmung der Anleger auf einem guten Niveau ist und daher als "gut" eingestuft werden kann. Insgesamt ergibt sich daher eine "gute" Bewertung der Anlegerstimmung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Eine Veränderung des Stimmungsbildes wäre zu erwarten, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da dies bei Canoe Eit Income nicht der Fall war, wird dieses Kriterium als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch dies mit einer "neutralen" Bewertung honoriert. Zusammenfassend erhält Canoe Eit Income in diesem Bereich eine "neutrale" Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell zeigt der RSI für Canoe Eit Income einen Wert von 13,64, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher wird dieses Signal als "gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 18, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Auch hier lautet die Einstufung auf dieser Basis "gut". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "gute" Bewertung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, der sowohl den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, wird für Canoe Eit Income betrachtet. Der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 24,63 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 25 CAD liegt, was einer Abweichung von +1,5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Canoe Eit Income eine "neutrale" Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 24,84 CAD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +0,64 Prozent. Daher wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "neutrales" Rating vergeben. Insgesamt wird Canoe Eit Income auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "neutralen" Rating versehen.