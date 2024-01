Canoe EITme Fund Pref Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die technische Analyse von Canoe Eit Income zeigt, dass sich das Wertpapier laut trendfolgenden Indikatoren derzeit in einem neutralen Auf- oder Abwärtstrend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt von 24,63 CAD als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 24,83 CAD weisen darauf hin, dass der letzte Schlusskurs von 24,88 CAD in der Nähe dieser Durchschnittswerte liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein neutralens Bild. In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger oder in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher wird auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung für die Canoe Eit Income-Aktie vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass Canoe Eit Income weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein gutes Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die technische Analyse als auch die Anleger-Stimmung auf eine neutrale Bewertung für die Canoe Eit Income-Aktie hindeuten.