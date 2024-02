Cano Health tut es schon wieder?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Cano Health war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, wobei an drei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Allerdings hat sich in den letzten ein, zwei Tagen das Interesse der Anleger vor allem auf negative Themen verlagert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet. Die allgemeine Anlegerstimmung wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cano Health derzeit bei 55,56 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,4 USD liegt. Dies führt zu einem Abstand von -99,28 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50 für die letzten 50 Tage, der bei 3,71 USD liegt, was einen Abstand von -89,22 Prozent und ebenfalls eine Bewertung von "Schlecht" ergibt. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Allerdings zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 74,34, was darauf hindeutet, dass die Cano Health-Aktie hier als überkauft eingestuft wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger zeigt, dass es in den letzten Monaten keine klare Tendenz in der Stimmungslage gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Beachtung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Cano Health-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.