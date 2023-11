Cano Health Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Schlusskurs der Cano Health-Aktie lag am letzten Handelstag bei 0,121 USD, was einem Unterschied von -88,69 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1,07 USD entspricht. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,27 USD liegt mit einem Unterschied von -55,19 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, wodurch die Cano Health-Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für die Cano Health-Aktie liegt derzeit bei 93,42 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Bezüglich des 25-Tage-RSI ist die Cano Health-Aktie weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen für diesen Punkt der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Cano Health gemischt sind. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend wird die Aktie von Cano Health bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die Stimmung rund um Cano Health hat sich in den vergangenen Wochen stark eingetrübt, weshalb das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch nicht außergewöhnlich hoch, wodurch Cano Health eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt erhält. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.