Cano Health Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Cano Health-Aktie wird von Analysten chartechnisch bewertet. Der aktuelle Kurs von 8,39 USD liegt -89,92 Prozent unter dem GD200 (83,23 USD), was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Auch der GD50, der bei 12,31 USD liegt, deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -31,84 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Einschätzung der Stimmung durch Anleger wird berücksichtigt, dass neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung eine Rolle spielen. Recherchen haben ergeben, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz über einen längeren Zeitraum zeigen eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt die Einstufung "Gut" für Cano Health.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Cano Health-Aktie als Neutral-Titel bewertet. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 49,14, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage bei 55,71 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Neutral".

