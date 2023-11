Canny Elevator Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Investoren: Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend positives Bild der Marktteilnehmer in Bezug auf Canny Elevator in den letzten Tagen. Es gab insgesamt vier positive und drei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der letzten ein bis zwei Tage wurden überwiegend positiv bewertet. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Canny Elevator daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Relativer Stärkeindex: Der Relative Stärkeindex (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen hatte die Canny Elevator-Aktie einen RSI-Wert von 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem 25-Tage-RSI verglichen (46,26). Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Canny Elevator.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Canny Elevator derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,38 CNH, während der Kurs der Aktie (8,1 CNH) um -3,34 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 8,26 CNH führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt dies eine Bewertung von "Neutral" für die Canny Elevator.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten erzielte Canny Elevator eine Performance von 17,26 Prozent, was eine Outperformance von +17,03 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Canny Elevator um 16,36 Prozent höher. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.