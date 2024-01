Canny Elevator Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell hat die Aktie von Canny Elevator viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem waren in den letzten Tagen besonders die positiven Themen rund um Canny Elevator im Fokus des Meinungsmarktes. Als Ergebnis ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Canny Elevator im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie eine Dividendenrendite von 3,1 % aus, was 1,62 Prozentpunkte über dem Durchschnitt von 1,48 % liegt. Somit wird die Einstufung als "Gut" begründet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Canny Elevator liegt der RSI7 bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,51, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canny Elevator bei 14,36, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Zusammenfassung ergibt sich also eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung und der Dividendenrendite von Canny Elevator, während der RSI und fundamentale Kriterien zu einer neutralen Bewertung führen.