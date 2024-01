Canny Elevator Aktie: Eine Gewinnchance?

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Canny Elevator eine Performance von 2,71 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 1,78 Prozent, was einer Outperformance von +0,93 Prozent für Canny Elevator entspricht. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite 1,5 Prozent, wobei Canny Elevator um 1,21 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Renditen wurde die Aktie in der Kategorie des Branchen- und Sektorvergleichs mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben die sozialen Plattformen für Canny Elevator untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Canny Elevator diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und liegt für Canny Elevator bei 32, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 67, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Canny Elevator-Aktie um 10,43 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 7,78 CNH, was einer Abweichung von -3,98 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der Kategorie der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.