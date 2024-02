Canny Elevator Aktie: Bitte unbedingt beachten

Canny Elevator: Aktuelle Bewertung und Perspektiven

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canny Elevator liegt derzeit bei 12,88, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Maschinenbranche weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet und erhält eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Canny Elevator ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Canny Elevator-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,15 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 6,8 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -16,56 Prozent und erhält daher eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Industrie-Sektor hat Canny Elevator im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,24 Prozent erzielt, was 8,1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Maschinenbranche beträgt -20,57 Prozent, wobei Canny Elevator aktuell 9,33 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Insgesamt zeigt sich bei Canny Elevator eine neutrale Anlegerstimmung und eine gemischte technische Analyse, während die Aktie im Branchenvergleich eine überdurchschnittliche Rendite erzielt hat.